Termoli, 13.04.2021 – Mai come in questo periodo, il benessere psicologico di studenti e famiglie non va trascurato, per tale ragione l’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli ha dato vita ad un servizio di supporto psicologico orientato, nello specifico, alla prevenzione del disagio psichico Covid-19 correlato in contesti familiari e lavorativi.

A partire da mercoledì 14 aprile saranno programmati, mediante accesso alla piattaforma Meet, dei webinar di formazione/consulenza di gruppo, finalizzati alla responsabilizzazione e al rafforzamento della funzione educativa attraverso interventi di informazione, sensibilizzazione e orientamento, rivolti ai genitori e alle altre eventuali figure adulte di riferimento degli alunni dell’Istituto.

Le attività di counseling psicologico, completamente gratuite, sono tenute dal dott. Nicola Malorni.

Le conferenze verteranno su tematiche di interesse psicologico e pedagogico e saranno articolate con modalità di dibattito collettivo, secondo la calendarizzazione che segue:

• 14 aprile 2021 – ore 18:00-19:30: “Come un battito d’ali dentro di me: origini e sviluppo della vita psichica”;

• 21 aprile 2021 – ore 18:00-19:30: “L’intelligenza del cuore: creatività, salute e individuazione nel bambino e nell’adolescente” ;

• 28 aprile 2021 – ore 18:00-19:30: “La Bellezza che cura! Salute psichica tra ambiente e cultura” ;

• 5 maggio 2021 – ore 18:00-19:30: “L’Homo consumens e i suoi virus. Dialogando con gli spettri di un’estinzione di massa” .

Una preziosa occasione per le famiglie degli studenti che potranno avere supporto e assistenza psicologica per prevenire l’insorgere di forme di malessere o di disagio psichico, derivanti dalla pandemia in atto.