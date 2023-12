di Redazione

E’ il Presidente Luigi Lucchese di Ambiente Basso Molise a parlare della costituzione di un’area protetta alla foce del fiume Trigno che sarà il tema del convegno che si terrà sabato 16 dicembre alle ore 16:00 presso la sala consiliare del comune di Montenero di Bisaccia, per collaborare a raggiungere l’obiettivo del 30% che la UE si è imposta e, contribuire a contrastare i cambiamenti climatici ed il degrado dell’ambiente richiesti dall’agenda ONU 2020/2030.

“Dipendiamo tutti dalla natura per il nostro cibo, aria, acqua, energia e materie prime – dice ancora Luigi Lucchese – la natura e la biodiversità rendono possibile la vita, forniscono benefici sanitari e sociali e guidano la nostra economia. La natura è anche il nostro miglior alleato nell’affrontare la crisi climatica. Nell’UE e nel mondo, attualmente stiamo distruggendo la natura più velocemente che mai. Gli ecosistemi e i servizi che forniscono sono messi sotto pressione dall’espansione urbana, dall’agricoltura intensiva, dall’inquinamento, dalle specie invasive e dai cambiamenti climatici. Nell’Unione Europea l’ 81% degli habitat sono in cattivo stato e soltanto il 18% del territorio fa parte di un’area protetta Natura 2000. Il 30% di terra e mare da proteggere entro il 2030 è l’obiettivo prioritario della UE. La strategia sulla biodiversità per il 2030 è il piano dell’UE che contiene impegni e azioni specifici per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi, basandosi sulle leggi esistenti sulla natura come:

1) Le Direttive Uccelli e Habitat (sono le misure dell’UE per proteggere le specie di uccelli selvatici in Europa)

2) Direttiva Habitat (sono le misure dell’UE per conservare la flora e la fauna selvatiche europee)

3) Rete Natura 2000 (è la più grande rete coordinata di aree protette al mondo).

Ripristino della natura è la proposta della Commissione per una nuova legge per ripristinare gli ecosistemi, gli habitat e le specie.”

Al convegno che ha ottenuto il patrocinio del comune di Montenero di Bisaccia, di Campomarino e Termoli e viene realizzato con il contributo del CSV Molise, partecipano il Sindaco Contucci, Antonio Maroscia imprenditore locale, Ambiente Basso Molise, AISA Molise, AVIS di S. Croce di Magliano, il Gruppo Fratino Vasto, il Gruppo Molisano Studi Ornitologici, la Stazione Ornitologica Abruzzese, il WWF Molise.