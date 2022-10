Il Nostro Presidente Onorario, Dott. Gennaro Baccile, residente a Lussemburgo, estensore, su incarico del Consorzio Europeo GEIE COSTA DEI TRABOCCHI, del progetto di finanza da oltre 25 milioni di €, dallo scorso aprile ha interessato, con la cooperazione fondamentale dell’Avvocatessa Teatina, Annamaria Ranieri, la Compagnia Aerea Lussemburghese, LUXAIR, ad attivare un volo diretto Lussemburgo – Pescara, basato sulla attrazione della meraviglia Abruzzese Costa Dei Trabocchi.

E’ ufficializzato, dal 20 settembre 2022 (riscontrabile sulle varie piattaforme a partire da quella www.luxair.lu) Diretto Lussemburgo- Pescara a partire dal prossimo 27 Marzo 2023.

Primo volo prenotando il 22 settembre 2022, al costo di 83,00 € , a partire 119 € AR.

In sei mesi, grazie ad Uomini fattivi della SAGA e della Luxair, a valere sul medesimo Progetto GEIE COSTA DEI TRABOCCHI, è stata realizzata la tratta che segnerà la svolta economica dell’Abruzzo, ma anche delle Regioni costiere Vicine come Molise e Marche, visto che Lussemburgo, dove il Dott. Baccile e l’Avv. Annamaria Ranieri risiedono da qualche anno, è la seconda piazza finanziaria del mondo dopo New York.

Lussemburgo, i cui abitanti godono di un reddito medio pro capite 4 volte quello Italiano, è collocata al centro di un’area occupata da quasi 100 milioni di benestanti abitanti a meno di tre ore di percorrenza via strade o ferrovie.

Da tre anni, invece, dal 6 settembre 2019, lo stesso Gennaro Baccile, insieme agli attuatori del progetto GEIE COSTA DEI TRABOCCHI, hanno illustrato per la prima volta l’intero Progetto al competente assessorato della regione Abruzzo, che lo avrebbe attivato il giorno dopo, ma che purtroppo è finito impantanato alla Provincia di Chieti.

I Lussemburghesi, hanno accolto e riscontrato in pieno ogni parola del progetto per convincersi rapidamente all’aperura della tratta diretta con l’Abruzzo e centro Italia Adriatico.

Avverte Gennaro Baccile, ai visitatori europei non è possibile far trovare una realtà diversa da quella che si promuove caratterizzata da disordine, sciatteria, carenza di servizi, carenza di vigilanza e pessima accoglienza della collettività, altrimenti con molta più celerità Luxair potrebbe annullare la tratta.

Lo standing reputazionale di territorio necessario per sfruttare appieno le possibili sinergie con il cuore finanziario ed economico d’Europa, richiede serio impegno di tutti i players politici, amministrativi, imprenditoriali e comuni cittadini.

Questa è la difficile sfida che trova soluzione nell’attuazione del Progetto GEIE COSTA DEI TRABOCCHI.

Esponiamo il link dell’intervista del Dott. Baccile rilasciato a febbraio 2022 sulla costa dei Trabocchi che ha anche contribuito alla decisione della Luxair.

https://www.youtube.com/watch?v=QTgp1jBgZCI

La forte capacità gravitazionale di flussi turistici attivata dalla COSTA DEI TRABOCHI e la illustrazione della posizione strategica di Pescara al centro Italia, hanno contribuito a convincere Luxair di scegliere l’Aeroporto Abruzzese rispetto ad altri scali a nord o sud della Regione.

Un particolare Grazie, a nome di Tutto l’Abruzzo, alla Presidenza della SAGA che si è dimostrata all’altezza della efficienza burocratica-amministrativa dei più efficienti d’Europa.

Il volo per ora è programmato il Venerdì ed il Lunedì con orari studiati per favorire il Turismo di fine settimana dei ricchissimi Lussemburghesi e che possono contribuire a tonificare le econoie dell’Abruzzo e del Molise, come quella marchigiana meridionale.

Non resta ora, per non deludere le aspettative, che sperare in un’altrettanta accelerazione del varo del progetto di finanza da oltre 25 milioni di € per la Costa Dei Trabocchi e che potrebbe trovare fertilizzazione proprio nella piazza finanziaria Lussemburghese.