Costa Crociere, unica compagnia del settore ad essere battente bandiera italiana, è pronta ad assumere fino a 700 nuovi profili professionali da inserire a bordo delle 27 navi in servizio. Per chi ha intenzione di lavorare a bordo delle navi da crociera il Gruppo Costa ha pensato a due diversi canali di reclutamento.

Questa ha annunciato che per il 2020 l’azienda è intenzionata ad offrire “tantissime opportunità lavorative per tutti coloro che vogliono salpare alla volta di una nuova avventura”, per diversi profili professionali.

A tal proposito sono stati pensati due diversi canali di reclutamento: il primo consiste in un percorso di formazione, finalizzato all’assunzione, che essendo finanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo) è totalmente gratuito per chi vi partecipa. Con questa metodologia il Gruppo Costa intende assumere fino a 380 figure. Altre 320 assunzioni, invece, verranno effettuate attingendo al personale che si presenterà ai recruiting day, di cui il primo è in programma il prossimo mese.

Primo recruiting day il 29 febbraio

Per il primo giorno di reclutamento il Gruppo Costa ha scelto l’ultimo giorno di febbraio; l’appuntamento quindi è per sabato 29 febbraio, quando coloro che intendono candidarsi per lavorare a bordo delle navi da crociera dovranno presentarsi a Savona, a bordo della Costa Smeralda.

La giornata di reclutamento è stata organizzata con la collaborazione del gruppo Monster, specializzato nella selezione del personale. È per questo motivo che chi intende partecipare al primo recruiting day di Costa Crociere dovrà inviare candidatura e Curriculum Vitae all’annuncio pubblicato sul sito di Monster (che trovate cliccando qui).

Sarà questo ad occuparsi di una prima scrematura dei CV presentati, così come di ricontattare i candidati che saranno ammessi a partecipare al successivo step che avrà luogo a bordo della Costa Smeralda, dove saranno valutati dai responsabili dei vari dipartimenti.