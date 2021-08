Si è svolto venerdì 13 agosto l’atteso incontro del candidato a sindaco di Isernia 2021 Cosmo Tedeschi con i commercianti di Piazza Giustino D’Uva dopo le preoccupazioni della categoria in ordine alla mancanza di attenzione degli uffici amministrativi comunali. Il problema è sempre lo stesso: eccesso di burocrazia. Gli operatori del settore hanno illustrato le varie questioni che affliggono quotidianamente gli operatori commerciali già versati dalla crisi post Covid. Dopo aver ascoltato con attenzione Tedeschi ha espresso con forza il proprio sostegno alla categoria invitando tutti a sostenere concretamente il “modello Isernia” a cui sta lavorando da tempo con professionalità di livello nazionale.

“Cambiamo insieme questa città perché non si può più girare la faccia dall’altra parte, fatelo per i vostri figli e nipoti”.“ E’ mia intenzione aiutare i giovani – ha affermato Tedeschi nel suo intervento – per creare una nuova classe di imprenditori. Questo è un momento storico, o ripartiamo ora o continueremo a far chiudere negozi a favore della grande distribuzione ”.

I Commercianti vogliono sostenere questo progetto in prima linea

“ Non siamo nemici dell’amministrazione, vogliamo essere tutelati e coinvolti nelle decisioni che possono in qualche modo causarci disagi per le nostre attività. In particolare ci riferiamo alla decisione di realizzare parcheggi a pagamento senza aver avuto la possibilità di colloquiare con l’Amministrazione Comunale ”

I commercianti nell’incontro hanno posto, come sempre, domande concrete e al termine della discussione c’è stata ampia convergenza sui problemi che affliggono la categoria e le soluzioni da attuare per risolvere i vari problemi.

“Sappiamo benissimo in che stato versa la città di Isernia: è degradata, dilaniata e stanca. Il commercio ormai sta pian piano morendo ed è necessario unirci e collaborare in modo congiunto tra commercianti, pubblica amministrazione, associazioni territoriali e Camera di Commercio”- ha affermato Tedeschi.

Alcuni dei punti affrontati sono stati : la tassazione sui tributi, la Tari, il sistema di raccolta e trattamento rifiuti, la riorganizzazione dei posti auto a pagamento, la necessità di un canale privilegiatol tra commercianti e pubblica amministrazione, l’organizzazione di iniziative ed eventi in grado di attirare anche i cittadini dei comuni limitrofi, migliorare la mobilità della piazza e delle vie limitrofe, l’esigenza di calmierare gli affitti dei locali.

“Non è possibile – ha continuato nel suo intervento Tedeschi – che una piazza così importante con attività commerciali storiche e di qualità non sia oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni locali. Piazza Celestino d’uva in realtà è un centro commerciale a cielo aperto dove ci sono attività importanti nel settore enogastronomico conosciute anche al di fuori di Isernia”. ” Vogliamo una città più attiva, dobbiamo RiPartire attraverso l’organizzazione di eventi e momenti di incontro” “ E’ mia intenzione nominare un assessore al commercio competente, che conosca il settore, perché solo così è possibile comprendere le difficoltà dei commercianti e trovare le opportune soluzioni”.

“Per aiutare a risolvere la crisi del commercio è necessario aprire un tavolo tecnico con la Camera di commercio che deve seguire e aiutare gli operatori del settore, vecchi e nuovi, con corsi di formazione specifica e tecnica sulle materie prime utilizzate e da utilizzare, identificare i macchinari in grado di aumentare l’offerta enogastronomica per la propria attività commerciale, affiancare i giovani imprenditori che vogliono aprire nuove attività nella nostra città. E’ importante che la camera di commercio collabori con l’amministrazione comunale e i commercianti: noi ci impegneremo a creare e mantenere attivo questo canale di collaborazione e dialogo anche dopo la mia elezione” ha concluso Tedeschi