Insieme a Fratelli d’Italia il fronte moderato si rinsalda sulla canditura di Cosmo Tedeschi a sindaco di Isernia.

Si allarga la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Cosmo Tedeschi si candida a governare l’amministrazione comunale di Isernia per i prossimi cinque anni puntando sulla propria esperienza professionale e politica già maturata negli anni in Comune, in Provincia e in Regione.

“Amici e avversari mi riconoscono la mia profonda conoscenza della città, sin dalla nascita, sia da cittadino che da imprenditore, ma io sono particolarmente orgoglioso della stima dei miei concittadini per l’impegno nella difesa dei diritti dei cittadini” afferma Cormo Tedeschi

“Isernia Civica” e “Progetto per Isernia” hanno annunciato che parteciperanno alla prossima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Isernia sostenendo la candidatura di Cosmo Tedeschi a sindaco della città. Le due “civiche” rappresentano gran parte importante delle forze moderate del capoluogo molisano e sono composte da persone della società civile, del mondo delle professioni e dell’impresa particolarmente attive in città.

Dopo l’intesa con “Fratelli d’Italia” questo importante accordo vuole saldare il fronte moderato e richiamare ad una maggiore unità di tutto il centrodestra in vista della imminente scadenza elettorale.

“Mi rivolgo alle tante anime del fronte moderato di Isernia: non disperdiamo le nostre energie”. “Ogni risorsa è preziosa e il nostro progetto punta a dare a tutti il massimo spazio possibile partendo da un programma condiviso e realmente nell’interesse della città”.

“Ho particolarmente apprezzato la fiducia delle due liste “Isernia Civica” e “Progetto per Isernia” composte da molti consiglieri comunali uscenti che hanno apprezzato e condiviso il nostro progetto e basato sul concetto che la mia persona possa essere considerata la sintesi ottimale per garantire a Isernia di puntare a un pieno rilancio anche attraverso i fondi del Recovery Fund” afferma Cosmo Tedeschi

“Da imprenditore voglio parlare chiaro e impegnarmi sin dal primo giorno di sindacatura a tre elementi imprescindibili:

Isernia ha immediato bisogno di un progetto integrato di rilancio in linea con le raccomandazioni del PNRR;

Isernia ha bisogno che la guida di questa rinascita sia affidata e governata da esponenti appartenenti ai diversi settori del lavoro, del sociale, della scuola, dello sport e della cultura, sempre pronti in prima linea a garantire la creazione di ricchezza nel territorio;

Isernia ha bisogno di aggregare e valorizzare le eccellenze e le enormi potenzialità del territorio investendo nelle migliori competenze e qualità dei cittadini della nostra città di Isernia”

“Mi impegnerò totalmente nel trasformare il progetto sulla città in un “Modello Isernia” come laboratorio politico di tutto il Mezzogiorno d’Italia e continuerò nel dialogo con le altre forze politiche per raggiungere un’unità che sia in grado di dare garanzia alla nostra amata città “.