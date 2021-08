Stiamo partecipando da diversi giorni agli incontri organizzati dall’area di centro , si sta’ cercando di raggiungere un accordo su un impegno programmatico per la città di Isernia.

Nelle prossime ore con l’intera area centrista , vi saranno ulteriori incontri per trovare la MIGLIORE SINTESI ed andare al voto con una coalizione compatta , cosi come affermato più volte dal vice presidente nazionale dei popolari VINCENZO NIRO.

Tutto questo a garanzia dell’ attuazione di un programma politico condiviso , necessario per far RIPARTIRE la città di Isernia.

Isernia al centro dei valori civici e sociali , siamo convinti che bisogna aggregare le migliori energie per il nostro “MODELLO ISERNIA ” 2021-2026 : essere al CENTRO dei problemi della città.

Le idee che, insieme alla mia squadra di esperti nazionali , stiamo raccogliendo e affinando ci continuano a sorprendere piacevolmente per la qualità e la profondità di analisi .

Ad esempio , dai costruttivi incontri con l’associazione dei commercianti , la Camera di commercio e la Pro -loco sono emerse tenacia , positività e soprattutto disponibilità a risolvere insieme e concretamente i gap storici che Isernia vive da decenni. lavoreremo sull’efficientamento della macchina amministrativa .

Proprio in questi termini ho ascoltato con attenzione i temi proposti dal presidente della Pro-loco Michelino Freda . E’ inevitabile quindi puntare a un progetto moderato, centrista e civico . Sono fiducioso che questa scelta sarà vincente ad Isernia .

Dobbiamo insieme fare sintesi inclusiva , dobbiamo impegnarci totalmente per trasformare la città in un “Modello Isernia” , un laboratorio politico di tutto il Mezzogiorno d’Italia per dare progresso alla nostra amata città.

Cosmo Tedeschi Candidato a Sindaco di Isernia