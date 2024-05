Ci siamo, venerdì sera si va in scena, “Cosm e N’dunetta” una commedia dialettale di Achille Mosca. Lo spettacolo andrà in scena il giorno 24 maggio ale ore 19.00, nella Sala Tatro San Francesco di Isernia. L’autore e regista la presenta con una didascalia che fa molto pensare: “la vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata.” I biglietti sono in prevendita presso BAR D’AGNILLI a San Lazzaro, BAR CENTRALE Piazza A. D’Isernia e SPORT CLUB Via Umbria…