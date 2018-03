Possiamo tranquillizzare il responsabile di Forza Italia Giacomo Papa: siamo convinti sostenitori della sanità pubblica e della tutela dei beni pubblici, a partire dall’acqua. Lo abbiamo dimostrato facendo opposizione al governo Frattura e continueremo in questa direzione proponendo questi e altri analoghi temi quali priorità programmatiche per il governo della Regione. Con buona pace dei tanti che in questi anni hanno fatto il doppio gioco, abituati a tenere i piedi in due scarpe per bieco opportunismo politico o personale.