di Massimiliano Scarabeo

Rischi per chi percepisce la Naspi ma svolte attività irregolare: la condotta integra due reati. La Cassazione ha confermato la condanna per un uomo che ha percepito la Naspi nonostante un lavoro irregolare non dichiarato.

Non è raro trovarsi dinanzi a situazioni di persone formalmente senza lavoro che, pur di continuare a percepire la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione, sono disposte a lavorare in modo irregolare fino a quando non scade l’ammortizzatore sociale. Ma cosa rischia chi prende la disoccupazione e lavora in nero? Questa condotta può essere considerata reato e quali sono le pene previste dalla legge?

La risposta è contenuta in una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 51046/2023). La Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti di un meccanico che aveva percepito l’indennità di disoccupazione mentre svolgeva mansioni per un’officina. La sua condotta è stata ritenuta particolarmente grave

La vicenda

Un meccanico, collocato in mobilità, ha percepito l’indennità di disoccupazione per quattro anni (2013-2016), guadagnando quasi 28.000 euro. Contemporaneamente, conduceva un’attività lavorativa autonoma non dichiarata, operando in un’officina abusiva. La situazione è emersa nel 2015 durante un’operazione contro le attività commerciali abusive, quando è stato sorpreso a lavorare come meccanico. Solo nel 2016 ha comunicato la costituzione della sua società alla Camera di commercio.

Chi lavora in nero e percepisce la Naspi commette reato?

Il lavoro in nero non solo priva il lavoratore dei diritti e delle tutele legali ma può anche esporlo a gravi conseguenze legali, specialmente se durante l’attività lavorativa irregolare percepisce sussidi o altre forme di supporto finanziario dallo Stato.