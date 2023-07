di T.A.

Il bel cortometraggio d’animazione di “Accumincià d’ ‘o capo” di Valerio Calabrese, con Mariano Caiano, vocalist e frontman di N.O.I (Nuova Orchestra Italiana) e venafrano di adozione

L’ideatore, progettista e realizzatore del cortometraggio è Valerio Calabrese con Mariano Caiano, che è il cantautore, interprete con artisti di spicco tra cui Pino Daniele ed impegnato in diversi percorsi musicali assolutamente innovativi. Mesi addietro il suo nuovo cd “Accumincià d’ ‘o capo” e a seguire il cortometraggio d’animazione su note e parole dello stesso testo musicale. Sono le ultime perfomance artistiche di Mariano Caiano, vocalist e frontman campano di N.O.I. (Nuova Orchestra Italiano), il team musicale applaudito in piazza Cimorelli a Venafro nel corso delle feste patronali 2022 e nato dalla famosa Orchestra Italiana di Renzo Arbore all’indomani del ritiro dai tour musicali itineranti dello showman di origini foggiane e napoletano di adozione. Ed il vocalist partenopeo, venafrano di adozione per la bella impronta socio/artistica lasciata in Molise, nel cd citato e nel cortometraggio d‘animazione che ne é seguito ha dato piena conferma della propria versatilità interpretativa, facendo sfoggio di bella musica, voce accattivante e temi appropriati. Tornare indietro per non fare più sciocchezze -è il messaggio in musica e versi del cantante campano- che nel cortometraggio animato non disdegna di decantare in immagini animate la bella Napoli, i suoi monumenti storici ed il mare che la bagna, nonché il proprio amore calcistico per il Napoli, facendolo con voce suadente e melodia gradevole. Un amore schietto per la propria terra, manifestato egregiamente in musica e versi. Questo l’ideale testamento artistico di Mariano Caiano, il nuovo venafrano !