Selezione

Ove il numero delle domande sia pari o superiore a 800, le prove d’esame sono precedute da una preselezione. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. Per l’elenco completo delle materie d’esame vi rimandiamo alla lettura del bando che trovate a fine articolo.

Domanda e scadenza

Per partecipare al concorso personale amministrativo Corte dei Conti i candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente tramite procedura online, entro il 6 Ottobre 2020.



In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non rende possibile l’utilizzo del Portale, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata secondo le modalità indicate nel bando sotto allegato.

ALLEGATI

Bando

Domanda