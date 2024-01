di Redazione

Con D.P.R. dell’8 gennaio u.s. il Presidente della Repubblica ha ratificato la promozione a

Presidente di Sezione della Corte dei conti del Consigliere Antonio D’AMATO.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, inoltre, con deliberazione n. 258/2023, ha nominato il Presidente Antonio D’AMATO quale nuovo Procuratore regionale per il Molise, tenuto conto delle capacità organizzative, della validità dei metodi operativi e gestione degli affari, della capacità professionale e completezza dell’esperienza professionale maturata e in considerazione del proficuo esercizio delle funzioni giurisdizionali, requirenti e giudicanti svolte in oltre 35 anni di servizio nella magistratura contabile.