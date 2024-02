Sul fronte sanitario ci sono poi casi da decine di migliaia di euro relativi all’affidamento di incarichi con contratti di collaborazione in violazione della legge, a partire dall’Asrem. In altre vicende citate nella relazione gli enti danneggiati sono, tra gli altri, la Regione Molise l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l’Unione Europea e vari Comuni.

Quindi l’illecito utilizzo dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari alla Regione, con le condanne di ex consiglieri per aver utilizzato impropriamente risorse per decine di migliaia di euro.

