Venerdì 21 febbraio 2020, presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Isernia, in collaborazione con il Comitato Regionale della Croce Rossa, si è tenuto il corso per formare il personale di questa Prefettura sul corretto uso del defibrillatore, in dotazione a quest’Ufficio, fortemente voluto dal Prefetto Cinzia Guercio che ne ha predisposto l’acquisto.

Il personale è stato formato a riconoscere le situazioni di emergenza ed ha conseguito un diploma di partecipazione che attesta il superamento del corso “esecutore rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica (“Full D”)”. La giornata odierna ha costituito un momento importante per la Prefettura che potrà contare su un fondamentale strumento salvavita e sulla presenza di personale qualificato per l’utilizzo in caso di necessità.