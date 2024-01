di T.A.

Da Odg Molise perviene la seguente comunicazione che può interessare pubblicisti e giornalisti alla ricerca di crediti formativi : “Ho 10 posti liberi gratuitamente -scrive Cimino, presidente Odg Molise- per il corso formativo on line su Cancel culture, in programma domenica h 9.30/12.30. Prenotarsi in tempo. Eroga 3 crediti”.