di T.A.

“Ci sono dieci posti gratis per il corso on line su calunnia e diffamazione, in programma martedì prossimo 5 dicembre dalle h 16 alle h 19. Occorre prenotarsi on line”. Questa l’informativa dell’Odg Molise a giornalisti, pubblicisti e tecnici iscritti all’ordine professionale di categoria. Per info contattare l’Odg Molise 0874/418158 o il presidente dell’ordine, Cimino, al 338/8350878.