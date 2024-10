di T.A.

L’Ordine dei Giornalisti del Molise rende noto i prossimi corsi formativi per i giornalisti eroganti crediti ed invita gl’interessati ad iscriversi. Eccoli di seguito : A – Corso formativo gratuito in presenza erogante 5 crediti deontologici a Isernia sul giornalismo d’inchiesta il 25 ottobre, h 17.30. Prenotarsi in piattaforma. B – Corso formativo gratuito in presenza erogante 2 crediti non deontologici a Termolisu sindacati e costituzione il 25 ottobre h 17.00. Prenotarsi in piattaforma. Ed ancora, sempre dall’Odg Molise l’informazione secondo cui in piattaforma si trovano notizie di corsi on line base di podcast e dizione, previsti di sabato mattina e pomeriggio a pagamento. Tanto viene comunicato in quanto alcuni molisani ne hanno fatto esplicita richiesta proprio per il sabato. Ciascun corso -conclude l’informativa- ha 3 crediti formativi l’uno per 7 corsi in totale.