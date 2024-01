di T.A.

Promossi dall’Odg Molise si terranno a Termoli il 12 e 13 gennaio prossimi due corsi formativi per giornalisti. Il primo del 12 gennaio, a Cala Sveva h 16.00, sarà per cinque crediti deontologici e verterà su “Il processo all’intenzione o l’intenzione del processo”. Il secondo del 13 gennaio per due crediti non deontologici, con appuntamento dalle h 10.00 alle h 12.00 alla Sala Mater Ecclesiae della cittadina adriatica. Tema del corso, “Emigrazione sanitaria e povertà educative”.