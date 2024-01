di T.A.

Da odg Molise pervengono informazioni circa corsi formativi della categoria. Mercoledì pomeriggio ce ne sarà uno in Agnone su San Francesco de Sales nella sala riunioni dell’ospedale cittadino. Ai partecipanti,3 crediti non deontologici. Il 1 febbraio invece corso formativo con visita guidata a fruttagel di Larino per 3 crediti non deontologici h 11/14.