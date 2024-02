di T.A.

Corsi formativi dell’Odg Molise a Larino e Termoli. Nella città adriatica trattasi di corso formativo in presenza in programma il 10 febbraio sulle prospettive delle comunicazioni in emergenza 112 per 7 crediti. A Larino invece verterà sulla cronaca nera e riguarderà il mostro di Firenze. Si terrà a Palazzo Ducale il 16 febbraio dalle h 16 alle 19 d’intesa con l’ordine degli avvocati e varrà 3 crediti.