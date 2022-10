di Giampiero Giunti

Tutto pronto per questo Venerdì dalle ore 22:00 con il secondo appuntamento dell’Open Day “Corsi di Fitness” sotto la guida esperta dell’insegnante Roberta Di Salvo.

Quella fondata dalla Maestra Roberta Di Salvo, è molto più di una scuola, ma un vero e proprio incubatore di talenti, aperto a tutte le età e a tutti i livelli, che offre insegnanti altamente qualificati e un’ampia scelta di corsi che spaziano dalla danza classica, moderna, hip hop, breakdance e shuffle dance per giovani e adulti, fino alla preparazione di aspiranti Fitnesstrainer con i metodi più efficaci per allenare in modo aerobico, bruciagrassi e tonificante.

Gli insegnanti “JHS Dance School” sono un vero concentrato di talento e professionalità di altissimo livello: ne sono un esempio l’insegnante Roberta Di Salvo da oltre 25 anni docente di corsi di fitness di gruppo, ha fatto parte per diversi anni in FIA e Alto Impatto Roma. Laurea in Scienze Motorie Magistrale e specialistica AMPA. Laurea in Posturologia Clinica presso l’Università di Pisa. Ideatrice del corso Postura Yoga Fit (allenamento di ginnastica posturale con tecniche di pilates, yoga, allungamento e stretching a ritmo di musica). Ideatrice della danza JHS.

PER INFO E CONTATTI: La JHS Dance School si trova ad Isernia presso la Palestra “Stay Fit Center” e presso la Palestra “Acli” in Via Pansini. Per maggiori informazioni 324/8348385.

La JHS vi aspetta per una doppia giornata di Open Day, in cui le lezioni sono aperte gratuitamente ai nuovi allievi e in cui sarà possibile incontrare la maestra Roberta Di Salvo.

FOTO EVENTO DELL’OPEN DAY 16 SETTEMBRE u.s.:

LOCANDINA EVENTI OPEN DAY:

LOCANDINA CORSI DI DANZA: