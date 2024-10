di T.A.

Prosegue senza soste l’attività formativa ed informativa dell’Ordine Giornalisti del Molise a favore dei propri iscritti. Gli ultimi di tali appuntamenti in ordine di tempo : a) corso formativo gratuito in presenza a Termoli l’8 novembre sull’autonomia differenziata, a partire dalle h 17.00 per l’erogazione di due crediti non deontologici : l’appuntamento all’auditorium termolese in via Elba ; b) corso formativo on line gratuito su calunnia e diffamazione h 16 del 13 novembre per acquisire 4 crediti deontologici ; c) corso formativo on line gratuito su fascia protetta, pubblicità occulta, il TUSMA, obblighi di programmazione e divieti in tv , alle ore 10,00 del 14 novembre per quattro crediti deontologici. Necessario prenotarsi.