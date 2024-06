di T.A.

Un corso, “Etica & Legalità” – Ludopatie : risvolti giuridici e ricadute sociali, in calendario il 14 giugno prossimo a Termoli, ed un altro, “Da Lombroso alla risonanza magnetica funzionale : limiti ed opportunità delle nuove frontiere delle neuroscienze per la giustizia”, in calendario il 19 giugno all’aula magna del polo didattico Neuromed di Pozzilli. Nel primo caso promuovono Lions Club di Termoli, Odg Molise, Codacons Molise Termoli; nell’altro è la Fondazione Neuromed. In entrambe le circostanze previsti crediti per i partecipanti : cinque crediti deontologici per il corso di Termoli, altrettanti non deontologici per l’appuntamento di Pozzilli.