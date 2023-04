Ma il Molise esiste veramente ?

Dal 13 aprile l’ATM sopprime senza motivazione logica le corse Termoli/Roma delle h 14,15 e la Roma/Termoli delle 19.15, lasciandone una sola nell’intera giornata, sconfortando e indispettendo tantissimo i molisani. Signori, a questo punto la storica, ricorrente e pesante domanda sempre più in circolo negli ultimi tempi s’impone senz’altro : di grazia il Molise esiste veramente o si va giorno dopo giorno, decisione dopo decisione verso la sua progressiva scomparsa alla luce della cancellazione di servizi indispensabili all’utenza e conseguentemente verso l’inarrestabile tracollo e scomparsa del Molise ? Considerazioni bruttissime, si conviene, che non fanno affatto sorridere anzi che preoccupano un sacco ma che sono l’esatto quadro di una situazione via via più preoccupante e tale da suscitare tantissima contrarietà popolare. L’ennesimo sgarbo, schiaffo al Molise ed ai molisani lo si apprende tramite fb, sempre che il tutto risponda alla realtà. Eccolo : l’ha scritto un molisano sotto il titolo “Il binario 20 bis”, con chiaro riferimento ad altro storico problema nei viaggi dei corregionali da Roma in Molise e viceversa, ossia il chiacchieratissimo binario della Stazione Termini a Roma che dalla Capitale porta in Molise o al contrario che, situato lontanissimo, costringe i viaggiatori molisani a corse e sfacchinate enormi -bagagli alla mano- per salire in treno o scenderne e raggiungere il posto di lavoro, l’ufficio e casa nella Capitale. Questo il testo che si legge : “Si avvisa la gentile utenza che a far data dal 13 aprile2023 la corsa delle 14,15 Termoli/Roma e la corsa Roma/Termoli delle 19.15 verranno soppresse”. Il prosieguo del testo: “Così di botto sena alcun senso il sito dell’ATM da un’altra mazzata tra il capo e il collo dei molisani. Due corse in bus da Termoli a Roma e conseguentemente due corse Isernia/Roma,visto che il bus ferma anche lì) dalla prossima settimana non esisteranno più. Ne rimarrà solo una, andata la mattina, ritorno il pomeriggio”. Lo sconfortante e adiratissimo prosieguo del testo : “ La grandiosa operazione di isolamento autarchico della nostra regione prosegue, nel silenzio generale della politica. A questo punto crediamo che sia un piano: chiudere ai molisani la possibilità di viaggiare,tipo Berlino Est, per evitare che scappino e spopolino la regione. –Dovete rimanere qua e votarci alle prossime regionali !-“. Se non è sconforto, delusione, rabbia e contrarietà socio/civile questa appena espressa e letta sul web come la si vuol definire ? Prima di chiudere : l’ATM (Azienda Trasporti Molise) vuole spiegare, chiarire e motivare? Saremo ben lieti di ospitare, sempre che pervenga in redazione qualche comunicato aziendale esplicativo.