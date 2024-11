di T.A.

Dall’ufficio stampa NAI (Anna Palermo) perviene il comunicato che segue : “Si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 16 presso la sala Raucci del comune di Isernia la cerimonia di consegna dei premi agli istituti scolastici vincitori del Corrilascuola 2024. La cerimonia rappresenta l’atto ultimo dell’edizione numero 20 della CorrIsernia – evento organizzato dalla NAI in collaborazione e con il contributo del Comune di Isernia e della Regione Molise. Un Corrilascuola iniziato con la raccolta delle adesioni presso gli Ambulatori BS con il progetto “Corri…in sicurezza”. Un’edizione della CorrIsernia da ricordare e che ha fatto segnare diversi record sia in termini di partecipanti che di risonanza mediatica in cui sport, divertimento e solidarietà si sono fusi in maniera impeccabile. Sarà l’occasione per il presidente del sodalizio pentro Agostino Caputo per ringraziare ancora una volta quanti hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, ma soprattutto di esprimere un sentito grazie ai dirigenti scolastici per l’impegno profuso nella promozione dell’evento e per la larga partecipazione, ringraziamenti che vanno anche all’Ufficio Scolastico Regionale con in testa il prof. Luca Mainella. Nel corso dell’evento di mercoledì pomeriggio sarà consegnato, inoltre, il ricavato della partecipazione alla gara non competitiva alle quattro associazioni che hanno aderito con i loro progetti al Charity Program: Cooperativa LAI, Lions Club Isernia, AIRC e Oltre la Vita Onlus. A premiare i vincitori, oltre al Presidente della NAI ci saranno il Sindaco Piero Castrataro, che già il giorno della gara era raggiante per l’entusiasmo di vedere l’intera città partecipe di quella che è ormai una vera e propria festa dello sport, e il coordinatore USR Molise Luca Mainella altrettanto soddisfatto per l’ottima risposta della scuola”.