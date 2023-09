di A.P.

La diciannovesima edizione della CorriIsernia sarà presentata venerdì 29 settembre alle ore 11:30 presso la sala Raucci del comune di Isernia.

Consueto copione per la manifestazione, che anche quest’anno sarà seguita da tutta la troupe di DISISRADIO: si parte alle 16:00 con la gara competitiva di 9 km e con la non competitiva (3km) legata al Charity Program alla quale partecipa anche l’ENPA con la corsa a sei zampe, per poi proseguire con il Corrilascuola, il Miglio delle donne e la gara all’americana; queste ultime competizioni ad inviti riservate ad atlete e atleti assoluti.

Per il Miglio delle donne a ripresentarsi ai nastri di partenza saranno tra le altre Giulia Aprile e Ilaria Sabbatini rispettivamente seconda e terza della passata edizione; per la prima volta ad Isernia, invece, Micol Majori, atleta della Pro Sesto e campionessa italiana sui 5000 metri, e Joyce Mattagliano del G.S. Esercito specialista degli 800mt. Dopo il forfait dello scorso anno, causa covid, ci sarà spazio anche per l’atleta molisana del G.S. Virtus Letizia Di Lisa.

I nomi degli atleti che daranno spettacolo nella gara all’americana saranno svelati solo in corso di conferenza stampa alla quale, oltre al Presidente della NAI, Agostino Caputo, e al sindaco di Isernia, Piero Castrataro, organizzatori dell’evento, parteciperanno l’onorevole Elisabetta Lancellotta, anche nella veste di delegato provinciale CONI, e Angelo Campofredano, coordinatore regionale di Sport&Salute.

Importante novità, che riguarda soprattutto le aziende sponsor, è l’innovativo allestimento dell’area partenza-arrivo realizzato tramite led che garantirà ai partner commerciali una maggiore visibilità sia a livello di pubblico che per le immagini televisive.

Intanto, in città cresce l’attesa soprattutto per il Corrilascuola tanto che la società ha raddoppiato l’orario di apertura dell’info point di Corso Garibaldi, 197 per facilitare le iscrizioni (tutti i giorni ore 11:30-13:00 e 17:00-19:30)