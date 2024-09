di Redazione

Dalla prossima settimana infopoint in Piazza Stazione per le iscrizioni.

Continua incessante il lavoro presso gli istituti scolastici della città di Isernia da parte dei tecnici e del direttivo della NAI per la raccolta delle adesioni e la consegna delle magliette per il Corrilascuola. Dalla prossima settimana, la società isernina aprirà anche un infopoint su Corso Garibaldi, nei pressi della stazione, per consentire l’iscrizione a chi non l’avesse ancora fatta tanto per il Corrilascuola quanto per la partecipazione alla non competitiva. Con la partecipazione alla 3 km si potrà contribuire a uno dei quattro progetti del Charity Program, nel pacco gara, inoltre, i partecipanti troveranno una t-shirt tecnica e la medaglia celebrativa del ventennale realizzata dai ragazzi della Cooperativa LAI – lavoro anch’io. Per quanto riguarda la gara all’Americana è confermata la partecipazione dell’idolo del pubblico isernino: Yassin Bouih alla sua quarta partecipazione alla CorrIsernia e vincitore della passata edizione. Il ventisettenne mezzofondista di Reggio Emilia, al pari di Pietro Arese, è reduce dai recenti Giochi Olimpici di Parigi dove è stato impegnato nei 3000 siepi. Come lo scorso anno Yassin ha voluto inviare un video di invito a tutti gli studenti a partecipare al Corrilascuola e sostenere gli atleti assoluti impegnati nell’Americane e nel Miglio delle donne.