di Redazione

Dalla ASD Free Runners di Isernia il comunicato su una giornata di sport da ricordare per il team isernino. Per il ventennale della CORRISERNIA, la società pentra ha programmato ed investito da tempo sulla massiccia presenza del proprio gruppo ai nastri di partenza, infatti alla gara agonistica con 150 partenti, davanti ad un pubblico di circa 1500 persone, la Asd Free Runners Isernia con 58 atleti Giallo/Flou, ha dato vita ad un vero spettacolo sportivo.

La Free Runners Isernia, con il grandissimo contributo di: ALTIERI PAOLO ANGELONE ANTONIO, ANTENUCCI FABIO, ARMENTI DANIELE, BIANCO FABRIZIO, BOMBRINI ANGELO, CARDILLO ANDREA, CAROSELLA GIAMPIERO, CARUSO ALESSANDRO, CASTALDI MICHELE, CIPOLLA ELVIRO, COSTA ANTONIO, CUOMO ROSARIO, D’ANDREA GIOVANNI, D’ORAZIO ROMOLO, DE VANNO VITO, DI BUCCI GIUSEPPE, DI IORIO ANTONIO, DI LORENZO FABRIZIO, DI LORETO MARIO, DI MONACO VINCENZO, DI PILLA MARCO, FATTORE ANDREA, FIORANTE OLINDO, FRATE MATTEO, FROIO CRISTIAN, GAGLIARDI CLAUDIO, GENTILE MATTEO, GIULIANO ERCOLE, GIURA CHRISTIAN, GONNELLA MICHELE, IEMMA GIANCARLO, JORDAN PASCAL ROBIN, LETIZIA ENZO, LETTIERI GIUSEPPE, LONGO EMIDIO, MARCHIONE FRANCESCO, MAROTTA UMBERTO, MARTELLA DOMENICO, MILANO FABIO, MILO’ D’ABRUZZO SERGIO, NINI STEFANO, OLIVE GIUSEPPE, PANNUNZIO ITALO, PETRINO MICHELE, PETROLLINI ALESSIO, QUIRICO GIORGIO ROMANO, ARMANDO ROSSI, VALENTINA SANTACROCE, AMADIO SCHIAVONE RAFFAELE, SCIULLI LUCA, TERRIGNO RENATO, TORTOLA PAOLO, UCCIFERRI GIUSEPPE, VIZOCO GIANLUIGI, VIZOCO MICHELE, ZANNITI CARMEN, ha portato un’ondata di entusiasmo lungo le strade della città di Isernia, abbracciando con passione questo speciale format di gara, dove tutti gli spettatori hanno sostenuto ad ogni passaggio, con lunghi applausi il fiume giallo/flou della Free Runners Isernia, facendolo diventare contagioso. Grazie al contributo agonistico tutti gli atleti hanno dato battaglia lungo il percorso di gara, a partire dagli atleti di punta Giampiero CAROSELLA e Giuseppe DI BUCCI, i quali dal momento dello START hanno subito fatto capire che la giornata sarebbe terminata con la vittoria di uno dei due atleti giallo/flou. Dopo i primi chilometri di gara, con momenti di grande suspense, a imporsi è stato un grandioso Giampiero CAROSELLA della Asd Free Runners, che ha tagliato il traguardo in 32’05” alla media di 3’24” al km, poco distante secondo assoluto DI DOMIZI SAMUELE MARIA del Gruppo Sportivo Virtus, che ha dovuto lottare fino all’ultimo metro con il terzo arrivato, il brillantissimo Giuseppe DI BUCCI, che giunto al traguardo con grande spettacolarità ha abbracciato il compagno di squadra Giampiero CAROSELLA, per poi andare entrambi a complimentarsi con l’atleta del gruppo Sportivo Virtus, gettandosi nella passerella finale. La Asd Free Runners Isernia, in questi anni ci ha insegnato che non è solo atleti big, l’intera squadra esprime valori importantissimi per lo sport, come l’inclusione sociale, che per loro ha un significato speciale, per questo sostengono fortemente che: a tutte le persone devono essere garantiti gli stessi diritti, un concetto spontaneo per questi atleti. È stato incredibile vedere il loro impegno e determinazione in gara, sapendo che non si corre solo per un “podio”. Il cuore pulsante (direttivo) della Free Runners Isernia, dopo la notizia delle strabilianti prestazioni di Giampiero CAROSELLA e Giuseppe DI BUCCI, gioisce anche all’annuncio della bellissima vittoria a squadre, che arriva sul finire della serata quando lo speaker e gli organizzatori chiamano sul gradino più alto la società ed i suoi atleti FREE RUNNERS ISERNIA.Abbandonando i numeri della gara agonistica, la società Asd Free Runners Isernia vuole ringraziare Luca SCIULLI, atleta della Free Runners Isernia per essersi fatto promotore dell’iniziativa in ricordo di MARTINA SASSI, una dolce ragazza che ha conosciuto il sacrificio in un’età troppo giovane, ricordandola con un pettorale dedicato e stampato sulla canotta sociale del runners. Le emozioni che gli sportivi e la città di Isernia hanno vissuto domenica pomeriggio sono andate oltre, infatti, la piazza è esplosa di felicità e battimano quando ha visto arrivare ai nastri di partenza Umberto MAROTTA, papà straordinario trasformatosi in “SPINGITORE” per amore del figlio Alessio. Mentre tutti erano pronti a sostenere Umberto e Alessio ad ogni giro, le lenti digitali dei fotografi presenti, immortalavano gli occhi imperlati di lacrime di ogni spettatore, i quali, raccontavano di una storia già vissuta. Per dovere, Umberto e Alessio, avvolti nel calore della loro squadra Free Runners Isernia e nell’abbraccio del pubblico presente, hanno concluso la gara agonistica con il miglior risultato, conquistando il gradino più alto, dedicandolo . … a tutte le persone “nessuno escluso”.