Si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 11.00 presso la sala Raucci del Comune di Isernia la cerimonia di consegna dei premi del Corrilascuola 2019 nonché del ricavato alle associazioni partecipanti al Charity Program.

Per quest’ultimo quattro i progetti che hanno avuto il consenso dei partecipanti alla non competitiva: il Lions Club di Isernia, l’Associazione Una luce sul Buio dell’autismo, la Cooperativa LAI e l’Associazione Oltre la Vita.

Per il Corrilascuola il premio più cospicuo è andato all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, con 506 arrivati, seguito dall’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, dall’Itis-Mattei e dal Liceo Scientifico-Classico. Mentre per gli istituti scolastici della Provincia sono arrivati al traguardo con almeno 30 tra alunni e accompagnatori l’istituto comprensivo Colli a Volturno e quello di Molise Altissimo.

La NAI ha inteso premiare, con un premio più piccolo anche il plesso D’Uva di Castelpetroso per l’impegno, nonostante non avesse raggiunto il numero minimo, come incentivo per il Corrilascuola 2020.