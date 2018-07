Sul litorale molisano continuano i controlli delle forze dell’ordine per contrastare i reati di spaccio e per tutelare la sicurezza stradale. In questo senso un’importante operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza di Larino i quali, all’altezza dell’uscita autostradale di Termoli, hanno notato un’autovettura procedere ad alta velocità in direzione nord, poi bloccata per un normale controllo nei pressi dell’area di servizio denominata ‘Trigno’ del comune di Montenero di Bisaccia.

I finanzieri, insospettiti anche dallo stato di agitazione del conducente del veicolo, hanno proceduto ad un minuzioso controllo del mezzo a seguito del quale sono stati rinvenuti kg. 1,100 di cocaina e gr. 19,683 di cobret. Immediata la chiamata al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Larino, Marianna Meo, che ne ha disposto l’arresto. L’uomo di nazionalità italiana, risponderà̀ delle violazioni previste e punite dall’articolo 73 del d.p.r. n. 309/1990, ed è stato condotto presso la casa circondariale di Larino.