ll Molise con 1,49 torna ad avere l’Rt più alto d’Italia. Contro uno 0,81 a livello nazionale, a poche ore dalle decisioni ufficiali del Ministero della Salute, si pensa che il colore giallo potrebbe allontanarsi per almeno un’altra settimana. Indizi in tal senso arrivano anche dalle dichiarazioni del presidente della Regione Donato Toma che a Isernia, in occasione dell’inaugurazione delle terapie intensive di Isernia ha detto che “una settimana di arancione non fa bene alle attività ma potrebbero giovare alla salute”. Su questo numero pesano i contagi verificatisi nei giorni scorsi a Bojano e Campobasso che tornano ad avere numeri preoccupanti. In attesa delle decisioni del ministero ecco gli indici Rt di tutta Italia

Abruzzo 0.84

Basilicata 1.24

Calabria 1.03

Campania 0.92

Emilia-Romagna 0.73

Friuli Venezia Giulia 0.61

Lazio 0.78

Liguria 0.82

Lombardia 0.72

Marche 0.69

Molise 1.49

Piemonte 0.66

Provincia di Bolzano 0.75

Provincia di Trento 0.77

Puglia 0.84

Sardegna 0.97

Sicilia 1.12

Toscana 0.88

Umbria 0.89

Val d’Aosta 0.94

Veneto 0.71