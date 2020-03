Il governatore Donato Toma e il dg. Asrem Oreste Florenzano, hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Molise. Toma, ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario per il magnifico lavoro svolto finora. E sempre il governatore, annuncia che da domani, 25 medici e 52 infermieri, prenderanno servizio. Pronti a essere contrattualizzati anche 72 Oss. Sciorinati da Florenzano i dati di oggi sui contagiati che salgono a 71 a fronte di tre guariti. In tutto sono stati effettuati 572 tamponi, di cui 501 negativi.