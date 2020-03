Per fronteggiare l’emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus, è stata montata una tenda di pre-triage all’ingresso del Pronto Soccorso di Isernia. La tenda, serve per fare da filtro per tutti i cittadini che ne avranno necessità. Personale dotato di dispositivi di protezione, collaborerà allo smistamento degli eventuali degli accessi. Presso la tensostruttura, verranno date indicazioni riguardanti i criteri clinico-epidemiologici e i pazienti verranno istruiti ad indossare la mascherina chirurgica. “Nulla di allarmante, si tratta di una misura precauzionale per essere pronti rispetto a ciò che potrebbe accadere e che ci auguriamo non accada”, chiarisce Toma.