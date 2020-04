di Domenico Pio Abiuso

E’ di stamani la notizia che il Governo ha deciso il prolungamento dei provvedimenti di restrizione in vigore dal 22 marzo scorso fino al 13 aprile p.v. . Lo ha reso noto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa al Senato.

Nel suo intervento Speranza, ha dichiarato:”Siamo nel pieno di un’esperienza durissima è drammatica. Avremo tempo e modo di valutare ogni atto è conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio Sanitario Nazionale è il patrimonio più prezioso che abbiamo e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze”.

Il Capo del Dicastero della Sanità nel proseguo della sua audizione in Aula, ha sottolineato:” Il clima politico è una condizione necessaria per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia.

Non è tempo della divisione, ma dell’unità e della coesione sociale indispensabili in queste situazioni, come ha affermato il Presidente Mattarella. Non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con il segnale di cessato allarme”.

Nel suo discorso l’esponente del Governo, ha rimarcato:” Le misure drastiche prese dall’ Esecutivo, iniziano a dare i primi risultati, infatti il contagio sta rallentando, ma sarebbe un errore scambiare un primo risultato positivo per la sconfitta del Covid19”