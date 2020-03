La notizia della prima vittima molisana del “Coronavirus”, è stata smentita. L’89enne di Sesto Campano, risultato positivo al tampone e trasportato d’urgenza allo Spallanzani di Roma, è ancora ricoverato in gravi condizioni. Come accade, troppo spesso, nei momenti concitati, le notizie si susseguono una dietro l’altra e questo puo’ determinare l’errore. Ci scusiamo con i nostri lettori per aver generato allarmismo ingiustificato e per la pessima figura fatta in questo delicato momento per il nostro Paese. Avremmo dovuto verificare subito la fonte, ma abbiamo peccato di ingenuità. Sarà nostra premura, evitare di compiere errori simili in futuro. CI SCUSIAMO CON I NOSTRI LETTORI E CON LA FAMIGLIA DEL PENSIONATO A CUI AUGURIAMO DI SUPERARE QUESTA FASE CRITICA!!