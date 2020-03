Il governo ha deciso la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da domani fino a al 15 marzo. La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi. L’esecutivo, si è affidato al parere della Commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza si era già espresso a favore della chiusura. L’annuncio ufficiale sarà probabilmente affidato proprio al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con un intervento pubblico.