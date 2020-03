Salgono a 17 i contagiati da Covid-19 in Molise. Nella serata di ieri, una donna di Montenero di Bisaccia, è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso. Sembra fosse già in autoisolamento, ma avrebbe avuto contatti in precedenza con la paziente 1. Sono in isolamento 217 persone e 203 in sorveglianza. Altri tamponi sono stati eseguiti nelle scorse ore e i risultati dovrebbero essere resi noti a breve.