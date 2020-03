Purtroppo sale ancora il bilancio dei contagiati in Molise. Su 30 tamponi processati 9 risultano positivi al Covid-19, ad annunciarlo è l’Asrem. 7 pazienti asintomatici sono stati posti in isolamento domiciliare, gli altri 2 sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Dei nove casi in oggetto, 8 fanno riferimento alla provincia di Campobasso e 1 alla provincia di Isernia (Filignano). Anche in una casa di riposo di Agnone si stanno effettuando dei tamponi