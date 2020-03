Si aggrava il bilancio del contagio da Coronavirus in Molise. Sale a 59 il numero dei contagiati, mentre all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, si registrano altri due decessi. Si tratta del paziente campano proveniente dal Neuromed e del padre del medico del 118 termolese in servizio a Riccia. Numeri allarmanti che fanno temere per un ulteriore aumento dei soggetti positivi al virus. Dall’inizio dell’emergenza i morti sono 7.