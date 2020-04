Dall’ultimo aggiornamento Asrem di oggi, risultano essere 159 i contagianti in Molise. Processati 1140 tamponi di cui 981 risultati negativi. Sono 23 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 6 quelli in terapia intensiva, 2 in quella sub intensiva.

DATI COVID 19 – aggiornamento dati 1 aprile 2020 ore 18,00

Tabella Asrem