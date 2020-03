Sono 955 i tamponi fin qui processati, 821 dei quali negativi, 134 positivi; 27 i pazienti risultati positivi ricoverati presso l’Hub Cardarelli, 18 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva; 87 le persone positive in isolamento, di cui 72 le asintomatiche e 15 quelle dimesse dagli ospedali.

Tabella Asrem