Primo caso di positività al Coronavirus in Molise. È una donna di 61 anni, di Montenero di Bisaccia, ricoverata nel reparto Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’di Campobasso.

Alle ore 12.30 di oggi, per il tramite del Servizio 118, è stata ricoverata, nel Reparto di Malattie Infettive del P.O. Cardarelli di Campobasso, un paziente di sesso femminile, classe 1959. La stessa riferiva di avere sintomi febbrili e tosse da circa 4 giorni.

Si è proceduto all’effettuazione del tampone e del test di verifica e, alle ore 17,00, il Laboratorio analisi ha riscontrato la positività al COVID -19.

Immediatamente, si è proceduto all’attivazione del Protocollo di invio dei campioni per il test di conferma all’Istituto Spallanzani di Roma. Contestualmente, si sono attivate le procedure di sorveglianza sui contatti stretti della paziente. Attualmente, la paziente è in buone condizioni di salute e non presenta criticità.