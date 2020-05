di Domenico Pio Abiuso

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, conversando con SkyTg24, ha spiegato il progetto che l’Esecutivo sta analizzando per quando si tornerà tra i banchi di scuola a settembre. Il proposito – spiega il Capo dell’Istruzione – è quello che contempla di suddividere le classi e far partecipare metà dei ragazzi alla lezione in classe e l’altra metà da casa, la cosiddetta “didattica mista” con il supporto della didattica a distanza.

Nel proseguo dell’intervista – Azzolina – chiarisce che la metà degli studenti andrebbe a scuola per metà settimana e a seguire, l’altra parte degli scolari per i restanti giorni. Altresì ribadisce di non aver mai parlato di doppi turni.

Il membro del Governo affronta anche il capitolo delle attività estive e parla della possibilità da parte dei genitori di affidare i propri figli ai responsabili, mettendo a disposizione come Ministero: scuole, palestre e cortili per dare una risposta alle famiglie e di sottoporre il piano al Comitato tecnico-scientifico.