Il governatore Toma in un video-messaggio su Facebook, ringrazia tutti: amministrazioni locali, personale sanitario e tutti i molisani per lo sforzo profuso in questo momento estremamente delicato. Toma invita a tenere duro, in questi che sono i giorni più delicati, chiedendo ai molisani di rimanere a casa. “La Regione c’è, io ci sono, la struttura c’è, i Sindaci ci sono, vinciamo insieme!”