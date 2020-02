«I giovani sono il futuro e quelli molisani si fanno onore in Italia e all’estero. È il caso della giovane virologa campobassana, Francesca Colavita, del teem dello Spallanzani che ha isolato il Coronavirus. Un fatto che, oltre ad inorgoglirci come italiani e molisani, dimostra quanto siano preparati i giovani laureati molisani e sia valido il nostro Sistema sanitario che, nonostante le varie vicissitudini che lo attraversano, resta uno fra i migliori al mondo. Congratulazioni alla dottoressa Francesca Colavita per un prosieguo brillante della sua carriera». Così il presidente della Regione, Donato Toma, il relazione alla notizia che allo Spallanzani di Roma è stato isolato il Coranavirus.