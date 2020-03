Regione Molise, Asrem, Protezione civile regionale, Prefetture e Ordine dei medici di Campobasso e Isernia sono gli attori del Tavolo permanente di crisi che ieri sera, presieduto dal governatore Toma, si è riunito a Palazzo Vitale. È solo il primo di una serie di incontri che si terranno, periodicamente, per fare il punto della situazione sull’emergenza COVID-19 in Molise, riferire al Tavolo le rispettive esperienze e coordinare le azioni da mettere in campo.