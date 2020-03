Questa la situazione alle ore 19.00 di ieri, lunedì 16 marzo: 5 le persone in Terapia intensiva, di cui 2 pazienti bergamaschi, 4 nel Reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate presso il P.O. Cardarelli di Campobasso. Sono 12, invece, le persone in isolamento domiciliare, mentre c’è da registrare, purtroppo, il decesso di uno dei pazienti che era ricoverato in Terapia intensiva. Complessivamente, i casi positivi sono 19, oltre ai 2 trasferiti da Bergamo.