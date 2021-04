Nel prossimo fine settimana saranno consegnati e attivati anche all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli 10 nuovi posti di terapia intensiva realizzati con strutture modulari. Andranno ad aggiungersi ai 10 posti ‘gemelli’ attivati nei giorni scorsi al ‘Cardarelli’ di Campobasso, sempre con moduli realizzati accanto all’ospedale, ad oggi funzionanti, ma non occupati. Nelle prossime settimane è prevista l’ultimazione della struttura analoga, per ulteriori 6 posti di terapia intensiva, anche al ‘Veneziale’ di Isernia. I dati sono stati forniti dal presidente della Regione Molise, Donato Toma.Tutto questo mentre continua a ridursi la pressione sugli ospedali molisani. Secondo gli ultimi dati disponibili della fondazione Gimbe, in regione i posti occupati nelle aree mediche sono al 30 per cento, dunque al di sotto della soglia limite del 40, mentre quelli di terapia intensiva sono ora al 41 per cento (la soglia limite è al 30), ma la percentuale dovrebbe abbassarsi ancora anche per effetto dell’attivazione dei nuovi posti realizzati con i moduli.