È ormai noto da qualche ora il passaggio dalla zona rossa a quella arancione della regione Molise a partire da lunedì 22 marzo.

Sono 33 le località della regione i cui Sindaci hanno preso la decisione di chiudere le scuole e svolgere a distanza le lezioni. I comuni che hanno adottato tale decisione sono: Cantalupo del Sannio, Campolieto, Campodipietra, Campomarino, Casacalenda, Capracotta, Castelpetroso, Castropignano, Colli al Volturno, Cerro al Volturno, Fornelli, Frosolone, Gambatesa, Isernia, Larino, Macchiagodena, Matrice, Montaquila, Pescolanciano, Pietracatella, Portocannone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Ripalimosani, Rocchetta al Volturno, San Martino in Pensilis, Riccia, Santa Croce di Magliano, Torella del Sannio, Toro, Vastogirardi e Venafro, con propria ordinanza hanno decretato la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nei rispettivi territori a decorrere da lunedì 22 a mercoledì 31 marzo c.a.

La suddetta disposizione è stata adottata da parte dai Primi Cittadini, tenendo conto delle misure restrittive fissate dal DPCM del 2 marzo 2021 per le zone arancioni in materia di gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Dopo la riunione con l’unità di crisi, il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha disposto quattro zone rosse locali: Agnone, Termoli, Jelsi e Toro per il numero consistente di persone risultate positive al virus. L’ordinanza per i succitati centri urbani entrerà in vigore domani, 21 a domenica 28 marzo.